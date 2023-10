Lo sport in primo piano. Film su Sandro Gamba e ’Un secolo di basket’

Lunedì prossimo due appuntamenti dedicati allo sport come espressione sociale e culturale. Nell’ambito del Corso per Operatore delle Società Sportive dell’Università, alle 15 al polo Mattioli, verrà proiettato il docu-film ’Un Coach come padre, l’incredibile vita di Sandro Gamba’ per la regia di Massimiliano Finazzer Flory. Alle 17 la presentazione in anteprima nazionale del libro ’Un secolo di basket in Italia’ curato dagli storici Saverio Battente e Deborah Guazzoni e dal giornalista Mimmo Cacciuni Angelone: interverranno gli ex azzurri Giacomo Galanda e Roberto Chiacig.