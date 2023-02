Lo scrittore aiuta la Misericordia

Bel gesto dello scrittore sangimignanese Walter Vettori. Ha donato una parte dei proventi del suo ultimo romanzo thriller "Il cofanetto di madreperla" alla Misericordia. "Questa donazione che c’ha consentito di acquistare oltre 100 chilogrammi di pasta che andranno ai bisognosi- afferma il governatore della Confraternita cittadina, Vallis Berti-.Ringraziamo di cuore l’amico Walter, che è solito dare in beneficenza il ricavato dei suoi libri, per la sua grande generosità. E buona lettura a tutti". Quella della Misericordia poggibonsese è na grande famiglia con 3.500 iscritti e oltre 150 volontari tutti i giorni in prima linea per la collettività. Un’attività, quella della Confraternita, a tutto tondo: trasporti sanitari a supporto del 118, trasporti sociali, assistenza, protezione civile, banco alimentare, Centro di Ascolto Antiusura, Microcredito di Solidarietà.