Lizza, recuperate le serre comunali

La giunta ha deliberato, su proposta Barbara Magi, il documento di fattibilità per alla riqualificazione delle serre comunali poste in strada del Rastrello, in zona Lizza-Fortezza.

L’inizio dei lavori, per un importo di 335mila euro, è previsto nel 2024. Previsto lo smontaggio e la rimozione delle parti fatiscenti; la ricostruzione delle serre e la sostituzione degli arredi; il recupero degli impianti elettrico e termico; il ripristino della aiuole presenti e la manutenzione del verde. "Il fine principale – spiega l’assessore Magi – è eliminare il degrado dell’area delle serre comunali e valorizzare la stessa area. Vogliamo dunque che questa area non solo sia riqualificata, ma svolga una funzione di uso pubblico condiviso, uno spazio che favorisca l’accesso alla cultura da parte di tutta la comunità".