"LivinGrancia, simbolo del patrimonio locale"

Si chiama ‘LivinGrancia’ la nuova vita dell’Antica Grancia di Serre di Rapolano che, dopo un intervento di ristrutturazione, è pronta a ospitare mostre e altre iniziative culturali e ad accogliere gli ospiti con una nuova caffetteria e una struttura ricettiva. L’inaugurazione è fissata per sabato 14 dicembre alle 16.30 alla presenza del sindaco, Alessandro Starnini, della giunta e dei consiglieri comunali. L’intervento di ristrutturazione ha contato su un investimento di 200 mila euro sostenuto da risorse proprie dell’amministrazione comunale e ha permesso la ristrutturazione degli spazi dell’Antica Grancia che accoglierà alcuni appartamenti come dimora storica per la ricezione alberghiera e una caffetteria aperta al pubblico e agli ospiti della struttura. LivinGrancia sarà gestita dall’Associazione La Grancia aps, che conta sul presidente Giuliano Civitelli, il direttore Fabrizio Cartoni, i consiglieri Sergio Rossolini e Roberta Boscagli e un consiglio di amministrazione espressione del tessuto locale. "La riqualificazione - afferma il sindaco Alessandro Starnini - dà nuova vita a un complesso storico e architettonico che rappresenta una delle eccellenze del nostro patrimonio locale".