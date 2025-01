Livello pressione fiscale. Abbadia, uno dei più bassi

Livello di pressione fiscale? Uno dei più bassi della provincia e anche a livello regionale, sia per le imprese che per i cittadini. Questo il concetto di fondo espresso in una nota del gruppo di maggioranza di Abbadia San Salvatore dopo l’approvazione della manovra di bilancio.

"L’addizionale comunale Irpef – si legge nella nota - rimane allo 0,6%, con una soglia di esenzione a 12.000 euro. Invariata anche l’imposta di soggiorno, di supporto ad un settore turistico in corso di rilancio dopo gli anni del covid.

In aggiunta a quanto sopra, l’amministrazione comunale conferma per il prossimo anno, a costi sostanzialmente invariati, tutti i servizi in campo sociale messi a disposizione della cittadinanza negli ultimi tempi, quali quello pre e post scuola, i centri estivi, il trasporto e la mensa scolastica, oltre all’assistenza alle fasce di popolazione più anziane e più fragili.

Invariata anche l’imu per imprese e singoli cittadini. Queste decisioni, oltre a dimostrare l’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze dei cittadini, mira – conclude la nota- a creare un clima di certezza e a favorire lo sviluppo del territorio.