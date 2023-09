"Live rock", è qui la festa Sul palco oggi sale Meg Tra i più attesi i ’dEUS’

Ultimo scorcio di estate e come sempre in Valdichiana arriva uno degli appuntamenti più attesi. Parte infatti stasera il Live Rock Festival ad Acquaviva, evento ormai da anni segnato come quelli da non mancare nell’agenda dagli amanti della buona musica. Appassionati di ogni età che una volta arrivati a quel luogo perfetto per queste serate, i giardini Ex-Fierale, vengono conquistati anche da altri particolari che sono ormai una apprezzata abitudine. Dal bicchiere riutilizzabile all’acqua gratuita, da una ricca proposta del ristorante e del pub fino a quella contagiosa voglia di essere uniti e fare squadra che è l’anima del Collettivo Piranha, la "benzina" inesauribile di un evento che è cresciuto davvero tanto con il passare degli anni. E poi, aspetto sempre da sottolineare soprattutto di questi tempi, il Live Rock Festival è ad ingresso gratuito proponendo fino a domenica concerti di artisti nazionali e internazionali senza pagare il biglietto. Tra i più attesi ci sono i dEUS, band belga da anni tra le più apprezzate in circolazione, ma sul palco arriveranno nomi come Peaches, Meg (che si esibirà stasera), Giuse The Lizia, Jupiter&Okwess. "Nonostante questo programma manteniamo la linea dell’ingresso gratuito - sottolinea Giulia Contemori, presidente del Collettivo Piranha - abbiamo una cucina "stellare", la zona del pub è stata ancora più rafforzata, ci siamo evoluti sulla base delle richieste del pubblico a cui siamo sempre molto attenti. I volontari sono sempre tanti, circa 150, di tutte le età. La carne al fuoco è tanta". Così come lo sforzo dei volontari che dura un anno intero per mettere in piedi un evento del genere. Una passione ripagata da un pubblico sempre numeroso. Se il Live Rock Festival per i ragazzi della zona è pure una bella occasione per ritrovarsi davanti ad un bicchiere di buona birra, i nomi degli artisti richiamano anche un pubblico pronto a farsi qualche chilometro in più per arrivare ad Acquaviva. E ovviamente c’è chi decide di fermarsi a dormire nelle strutture ricettive del territorio. "Solitamente accade sempre", sottolinea Contemori e sarà così anche quest’anno visto che "per nomi come i dEUS avremo affluenza anche esterna ai paesi limitrofi e quindi pernottamenti in zona". Inizio concerti, complessivamente quindici nelle cinque serate, ore 21.30. Questo il programma: stasera Brenso, Ada Oda, Meg. Domani si esibiranno Miglio, Milanosport, dEUS. Venerdì è la serata di Hey! Himalaya, Peaches, Lander&Adriaan mentre sabato sul palco saliranno Guatemala, Jupiter&Okwess, Ivreatronic. Domenica il gran finale con Pijamaparty, Giuse The Lizia e Auroro Borealo.

Luca Stefanucci