L’Istituto Piccolomini martedì porta ai Rozzi ’L’ora di teatro’

L’istituto Piccolomini da questo anno scolastico ha introdotto una materia scolastica in più per gli

studenti delle classi prime, inaugurando quella che per semplicità si è chiamata ’L’ora di teatro’. Si tratta di un percorso facoltativo a cui gli studenti hanno aderito volontariamente all’atto dell’iscrizione. Martedì 30 aprile a partire dalle 18.30 al teatro dei Rozzi sarà presentata la rassegna di queste

esperienze e dei lavori preparati durante l’anno. Sarà un momento di festa e di grande emozione per tutti per il quale dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale che ha deciso di offrire ai nostri ragazzi uno dei palcoscenici più belli della città. La rassegna è aperta a tutti e gratuita, coloro che amano il teatro e sono curiosi di vedere all’opera gli studenti possono approfittare di questo momento per certi versi unico.