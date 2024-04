Lista ‘Per Monteriggioni’. Ecco la ‘ricetta’ di Senesi: "Oculatezza e no sprechi"

Onestà e trasparenza. Sceglie questi capisaldi Raffaella Senesi per la candidatura a primo cittadino della lista civica Per Monteriggioni. Sindaco dal 2014 al 2019, attuale capogruppo dell’opposizione in Consiglio comunale a Monteriggioni, Raffaella Senesi indica le sue priorità nella corsa alla principale poltrona dell’amministrazione locale. Luogo dell’incontro di presentazione, il panificio Sclavi a San Martino: "Qui veniamo a comprare il pane – spiega Senesi – un bene che i nostri genitori ci hanno insegnato a rispettare e a non sprecare. Ecco, il Comune deve essere amministrato con buon senso, oculatezza e senza sprechi". Ricorda, la candidata, il suo impegno nel volontariato e le esperienze nelle istituzioni, da Consigliere provinciale alla carica di sindaco di Monteriggioni, fino al percorso dell’ultimo quinquennio all’opposizione in Consiglio comunale: "Al fianco di Fabio Lattanzio, che ringrazio per il suo contributo al gruppo Per Monteriggioni, che mi ha spronato a presentarmi come candidata insieme ai tanti cittadini incontrati". Con quali obiettivi per la tornata elettorale di giugno? "Conquistare il Comune – risponde decisa Raffaella Senesi – in virtù di un programma basato su alcuni punti qualificanti". Da sintetizzare in che modo? "Ambiente, rendendo il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adeguato alla qualità prevista dal contratto con il gestore, alla normativa europea e soprattutto alla tariffa; cultura, continuando il progetto dell’Art Bonus; sociale, adoperandoci per far nascere sul territorio la Casa della Salute e una Casa di Riposo e per abbassare l’addizionale Irpef; qualità della vita, offrendo spazi pubblici a bambini, adolescenti, adulti e anziani; trasparenza e inclusione, sostituendo le numerose pratiche edilizie con una procedura unica, e ridando vita al Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi". Accanto a Raffaella Senesi anche i candidati consiglieri comunali della lista civica in rappresentanza delle varie realtà geografiche dell’ampio territorio comunale: Marcello Mazzarella, Emanuela Marri, Luca Passalacqua, Massimo Bencini, Mirco Calosi, Alessandro Barluzzi, Simona Sanna, Elena Stabile. "Siamo disponibili ad accogliere persone e associazioni intenzionate a sostenerci nel nostro percorso. Il prossimo atto? Gli incontri nelle frazioni per illustrare il programma".

Paolo Bartalini