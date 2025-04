Lisa si qualifica per i mondiali di nuoto: "E’ un orgoglio per tutta la città"

Umiltà e determinazione. Forza di volontà e desiderio di essere ancora protagonista su un palcoscenico di prestigio. Lisa Angiolini si è qualificata per i mondiali di nuoto di Singapore, nella specialità dei 100 rana, grazie al tempo ottenuto ai campionati italiani assoluti di Riccione. Dopo aver mancato per 16 centesimi di secondo l’approdo alla finale olimpionica la scorsa estate a Parigi, l’atleta poggibonsese ventinovenne, tesserata per il Gruppo sportivo dell’Arma dei Carabinieri e per la Virtus Buonconvento (nella foto, sul podio di una precedente manifestazione), ha ripreso con l’energia di sempre la preparazione con la guida dell’allenatore Gianluca Valeri partecipando ad altre rassegne fino a cimentarsi nei giorni scorsi nelle gare ufficiali ai tricolori della città adriatica. Riccione come crocevia della crescita agonistica di Lisa Angiolini, delle sue prove e dei suoi traguardi. Anche stavolta una prestazione eccellente da parte di Lisa e cronometro fermo sul verdetto che le permette di contare sul passaporto per la competizione iridata nel sudest asiatico in programma ad agosto.

Poggibonsi guarda con soddisfazione al cammino di Lisa Angiolini, componente di un nucleo familiare nel quale la pratica sportiva è rappresentata ad altissimi livelli: il fratello Filippo, classe 1999, campione di pallamano, difende i colori del Teamnetwork Albatro Siracusa ed è un nazionale reduce dalla partecipazione con gli azzurri ai recenti mondiali all’inizio di questo 2025.

La nuova impresa di Lisa è salutata con orgoglio anche dall’amministrazione comunale di Poggibonsi, per voce dell’assessore allo sport Filippo Giomini. Così si è espresso: "Un altro grande risultato per la nostra campionessa Lisa Angiolini – spiega Giomini – che volerà ai mondiali di Singapore. Le nostre congratulazioni a lei e a tutto il suo staff per questo ulteriore obiettivo colto, che è frutto di tanto lavoro e di un costante impegno. Un orgoglio per tutta la nostra città che sarà con Lisa ai mondiali. Brava!". Adesso un’altra fase di impegnativi allenamenti in vasca per Lisa Angiolini, per cercare di arrivare a World Champs 2025, in agenda tra circa quattro mesi, nella forma più idonea. Per affrontare le fatiche di un tabellone che annovera le principali portacolori da tutti i Paesi. E tra loro la poggibonsese Lisa Angiolini.

Paolo Bartalini