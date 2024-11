L’invito del prefetto a vedere il Palio. Poi l’aperitivo nel museo della Selva

Non si è fermato a cena nella location particolarissima, il museo della Selva. Ma il ministro della giustizia Carlo Nordio non si è voluto perdere l’aperitivo nel cuore della Contrada, dove è stato accolto dal priore Benedetta Mocenni e dal capitano Andrea Causarano. Un tuffo nella tradizione della nostra città che il ministro ha apprezzato e osservato con interesse. Quando alle 20.45 Nordio ha lasciato Vallepiatta, a tavola hanno preso posto tra gli altri i relatori del convegno, l’ex procuratore Salvatore Vitello, il sindaco Nicoletta Fabio, la presidente della Provincia Agnese Carletti, l’onorevole Francesco Michelotti, il presidente dell’Ordine Antonio Ciacci.

A fare gli onori di casa nel pomeriggio all’arrivo del ministro, in piazza San Francesco, c’erano le massime autorità, in primis il prefetto Matilde Pirrera. Sia la rappresentante del Governo che il sindaco non hanno mancato di invitare Nordio ancora in città, magari proprio per assistere al Palio.

La.Valde.