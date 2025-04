L’innovatore. Tra archeologia e impegno civile

In occasione dei cinquanta anni della scomparsa e del 125° anniversario della nascita di Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900-1975), il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena promuove un convegno di studi dedicato a una delle figure più eminenti della vita culturale, intellettuale e politica italiana del XX secolo. L’evento, dal titolo ’Anche l’umanesimo si rinnova, quando si perpetua. Ranuccio Bianchi Bandinelli 1900-1975’, sarà sabato prossimo nell’aula Franco Romani’ della sede universitaria San Francesco a Siena: ad aprire i lavori sarà alle 9,30 il rettore Roberto Di Pietra: l’appuntamento sarà fruibile anche da remoto sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali.

Attraverso gli interventi di allievi e studiosi verrà tracciato un ritratto della poliedrica personalità di Bianchi Bandinelli, approfondendo il legame con Siena e la Toscana, la visione europea, l’approccio innovativo alla storia dell’arte antica, il ruolo di promotore del rinnovamento dell’archeologia. Saranno inoltre analizzati la sua vocazione politica, il contributo istituzionale all’interno del ministero della Pubblica Istruzione, la rilevanza del suo lavoro scientifico e delle imprese editoriali da lui realizzate, testimoniata dai saggi, dalla direzione dell’Enciclopedia dell’Arte Antica e della collana Storia e civiltà dei Greci.

Il convegno, a cura di Franco Cambi, Elisa Bruttini, Carlo De Domenico e Laura Pagliantini, ospiterà numerosi interventi legati al territorio, ma anche aperti al profilo culturale europeo di questa personalità. Seguirà, in autunno, un secondo convegno, dedicato al rapporto di Bianchi Bandinelli con la cultura artistica contemporanea, sempre a cura del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Dipartimento d’Eccellenza 2023-27.

Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Associazione Bianchi Bandinelli e la Fondazione Gramsci, ed è realizzato con il patrocinio delle Scuole di Specializzazione in Beni Archeologici e Beni Storico Artistici dell’Università di Siena e la Scuola di Dottorato Pegaso in Scienze dell’Antichità e Archeologia Pisa-Firenze-Siena.