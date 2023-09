L’iniziativa Il Giro del Lago di Chiusi torna domenica per la sua 14esima edizione, mantenendo la tradizione del percorso che ripercorre il perimetro dello specchio d'acqua. Appuntamento fisso per gli appassionati di tutta Italia, con adesioni in aumento e un testimonial d'eccezione: il sindaco di Siena, Sonnini.