Lingua dei Segni. L’Ateneo forma gli interpreti

Università di Siena è sempre più all’avanguardia. Giovedì nella sede di MPDFonlus inizieranno le lezioni della prima sessione del master di primo livello rivolto a interpreti di lingua dei segni con diversi anni di esperienza nell’interpretazione nella loro lingua dei segni nazionale, desiderosi di approfondire le loro conoscenze e competenze per interpretare in contesti multilingue con la propria lingua dei segni nazionale, il Segnato Internazionale (IS) e l’inglese. Il Master avrà una durata di 18 mesi, è aperto a partecipanti sia sordi che udenti purché muniti di diploma universitario e di una discreta esperienza nel lavoro di interprete. Lo scopo del corso è formare interpreti di lingua dei segni capaci di lavorare in contesti interculturali con più lingue segnate e parlate.