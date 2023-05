L’incontro Ponte in Festa, oggi dialogo con Lojudice

“Via Francigena: terapia dello spirito, del cuore e del corpo“: questo il tema, indubbiamente suggestivo, dell’evento che si svolgerà oggi alle 18,30 alla Casa del popolo di Ponte d’Arbia nell’ambito di Ponte in Festa. Interverranno il cardinale e arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice, Gianni Ferri, ospitaliere, e Dino Marchese, autore del romanzo Libera nel vento. Moderatore dell’incontro Matteo Borsi, direttore di RadioSiena TV. Si parlerà della millenaria via dei pellegrini e ciò che rappresenta, con un occhio particolare al bel romanzo di Marchese, ex dirigente della Cgil e del Sistema sanitario nazionale con la passione per la scrittura.

Il libro racconta di un grande legame, quello tra l’autore e Calypso, un destriero dal mantello bianco, e di un viaggio sul Cammino di Santiago di Compostela, a cavallo proprio di Calypso, un cammino che man mano si trasforma in un percorso interiore, un viaggio verso l’infinito a ritrovare la propria strada e il significato profondo della propria esistenza.

Il viaggio libera la nostra mente e i nostri pensieri e un mondo si disvela dentro di noi. Il cammino è una sintesi tra dimensione collettiva, dato che il percorso è comune a tante persone, e obiettivo individuale che ci porta a scoprire l’energia che custodiamo.