L’inchiesta: le 10 imprese ’amiche’ nella gara che sfiora il milione di euro

"Mi sto mettendo a posto una garetta" (…) "io ho fatto invitare dal Consorzio i miei dieci migliori amici". La Procura di Perugia ha scosso il mondo degli appalti pubblici con un’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari un funzionario della Provincia di Perugia in pensione da pochi mesi, un dipendente del Consorzio di Bonifica Val di Chiana romana e Val di Peglia e un imprenditore di Chiusi. L’indagine, che ipotizza a vario titolo i reati di corruzione, falso ideologico indotto e turbata libertà degli incanti, ha visto scattare anche altre due misure cautelari meno severe. Un geometra di Ficulle è stato raggiunto dall’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, mentre per il titolare di un’impresa con sede a Perugia è scattato il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.

L’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura guidata da Raffaele Cantone, ha portato il Gip Angela Avila a convalidare le misure dopo l’interrogatorio preventivo degli indagati.

Al centro delle indagini vi sono tre diverse procedure di affidamento pubblico. La più ingente è una gara pubblica da 963.800 euro per la ricostruzione spondale del fiume Chiani a Monteleone di Orvieto, indetta dal Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia. Secondo quanto emerso, il dipendente del Consorzio avrebbe passato in anticipo informazioni cruciali all’imprenditore sulla data di pubblicazione dell’avviso di gara.

L’intercettazione, catturata il 31 marzo 2024, alle ore 11:33 avviene nel veicolo dell’imprenditore mentre parla con il fratello: "io le gare aperte non le fo’… io le fo’ come mi hai insegnato tu e mi hai insegnato che le manifestazioni di interesse e le procedure negoziate sono migliori. Ho inventato un sistema… i primi 10 che fanno la manifestazione so preliminari… per questa del consorzio ma in generale… io sapevo quando partiva la manifestazione di interesse, i primi 10 venivano estratti… io al consorzio mi sono fatto un gruppo. Sono i primi 10 e definiamo i giochi… Bellissima! Dimmi bravo!".

Ma come? Con la compiacenza di qualcuno negli uffici giusti. In un’altra intercettazione c’è il momento della comunicazione tra il geometra e un uomo non identificato, che chiede conferma dell’imminente pubblicazione dell’avviso, "Bonificachiana.it c’hanno detto che esce oggi" dice il geometra di Ficulle. Questo tempestivo vantaggio avrebbe consentito all’imprenditore chiusino di allertare le altre imprese a lui vicine, garantendo che le loro manifestazioni d’interesse rientrassero tra le prime dieci, requisito indispensabile per partecipare alla gara.

Sa.Mi.