’L’incanto del Natale’ Mercatini, giochi e musica: tutti gli eventi

Ormai anche in Valdichiana un po’ ovunque si festeggia il Natale con tante iniziative. Così è anche a Sinalunga che lancia ’L’Incanto del Natale’, rassegna di eventi organizzata dal Comune, insieme a associazioni e parrocchie. Eventi che interesseranno il capoluogo e alcune frazioni tra mercatini, street food, musica e spettacoli già a partire da domenica 3: in piazza Garibaldi a Sinalunga dalle 11 ‘La Magia del regalo’, mercatino degli hobbisti a cura dell’associazione L’alternativa creativa di Siena.

Nel pomeriggio l’apertura della casa di Babbo Natale con giochi, pony, truccabimbi, gastronomia e sapori. Alla sala polivalente di Bettolle, ore 17, il tradizionale concerto di Santa Cecilia a cura della Folkloristica Band. Il programma riparte venerdì 8 sempre in piazza Garibaldi con il mercatino degli hobbisti, lo street food dei Rioni di Sinalunga e delle contrade di Bettolle (per l’intero weekend), il laboratorio a cura dell’associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo, l’accensione dell’albero di Natale davanti al palazzo comunale alle 18. Sabato pomeriggio tre spettacoli in piazza Garibaldi; a Farnetella, ore 17.30, concerto di Santa Cecilia con la Filarmonica Pietro Mascagni.

Concerto di Santa Cecilia il 10 dicembre anche a Sinalunga al teatro, a cura della Filarmonica Ciro Pinsuti in collaborazione con la Corale di Pienza. In piazza l’evento dedicato all’olio di oliva. Parte dell’incasso dello street food andrà in beneficenza per contribuire all’acquisto di un casco refrigerante da donare all’Oncologia di Nottola.

Gli eventi continueranno fino al 6 gennaio: in evidenza il classico ’Natale alle Finestre’ a Farnetella (16 dicembre), il galà di Natale a cura dell’Apd Scrofiano al Palazzetto (21 dicembre), i saggi di Natale dell’Ensamble Flos Vocalis (21 e 23 dicembre), castagne e vin brulè a Rigaiolo (16 e 22 dicembre), presepe animato nel centro storico di Bettolle (26 dicembre), la tombolata a Rigomagno (30 dicembre).

Il 5 gennaio partita di calcio in beneficenza in favore del Meyer allo stadio Angeletti mentre il finale, 6 gennaio, è in piazza Garibaldi quando dalle 16 arriva la Befana, con il presepe vivente a cura della parrocchia San Martino e spettacoli.

L.S.