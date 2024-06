L’inaugurazione Il Vespa Club Valdelsa apre la nuova sede

Il Vespa Club Valdelsa avrà una nuova sede e sarà al numero 43 di via Salceto a Poggibonsi. L’inaugurazione del nuovo spazio della nota associazione sportivo dilettantistica locale è in programma oggi. Ecco il ricco programma per l’occasione: alle 15,30 partenza per un panoramico tour che si muove dalla sede verso San Donato, Tavarnelle, Colle e rientro alla base. Alle 17 taglio del nastro e benedizione dei locali della nuova sede. A seguire presentazione del libro a cura di Paola Scarsi dal titolo ’La prima vespa non si scorda mai’. Nel volume, l’autrice racconta emozioni e avventure con la mitica due ruote dalla viva voce dei protagonisti. Alle 18 brindisi per tutti i partecipanti. Vespa Club Valdelsa nasce nel 2008 dalla passione di un gruppo di amici per la Vespa, l’idea è quella di creare anche in Valdelsa un punto di ritrovo per gli appassionati per stare insieme e visitare tanti luoghi.

Fabrizio Calabrese