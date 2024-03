L’impatto di nuovi cassonetti e tessere. Pingaro: "Un aumento di venti punti"

L’introduzione dei nuovi cassonetti e delle tessere per la raccolta differenziata ha fatto salire i dati relativi al conferimento dei rifiuti nel territorio comunale di Colle di Val d’Elsa. Da gennaio 2023 a dicembre dello stesso anno è stato registrato un aumento per quasi il 20 per cento, che sembra non accennare a fermarsi. Grazia Pingaro, assessora alle attività produttive, commercio e politiche ambientali del Comune di Colle di Val d’Elsa, in quota Pd, fa un bilancio delle attività del proprio assessorato a pochi mesi dalla fine del mandato amministrativo. "L’Amministrazione Donati - dice Pingaro - ha iniziato nel 2019 a lavorare sulla strategia e la programmazione di un nuovo sistema di raccolta differenziata. Purtroppo a causa del Covid abbiamo dovuto attendere il 2021 per dare il via a modifiche importanti sulla raccolta porta a porta". I risultati non si fanno attendere. "La percentuale di raccolta differenziata nel 2019 era del 45,76% - continua l’assessora. Il dato complessivo del 2023 si attesta al 70% con un aumento di 20 punti".