L’illuminazione pubblica a led funziona, risparmiati quasi 4mila euro

Prime bollette e primi risparmi dell’anno. In confronto allo stesso periodo del 2022 (mesi di gennaio e febbraio), il Comune di Colle ha visto una riduzione del 40 per cento della spesa per i consumi elettrici, equivalente a circa 3.700 euro risparmiati soltanto in due mesi, con un risparmio di circa 6.000 kilowatt orari consumati in meno.

E’ il risultato della sostituzione di tutti i corpi illuminanti del quartiere La Badia (nella foto), avvenuta nella seconda parte del 2022 sia lungo le strade che nei percorsi pedonali pubblici e nei giardini comunali. L’operazione ha consentito anche di contenere il fenomeno dell’inquinamento luminoso, migliorando allo stesso tempo la qualità dell’illuminazione pubblica grazie alle caratteristiche tecniche delle lampade a led di ultima generazione, installate al posto delle vecchie e obsolete lampade a incandescenza.