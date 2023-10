L’idea di Bianchi "Centrale idroelettrica alla steccaia di San Marziale"

Idroelettrico sì, ma... Sempre più intenzionato a fare il possibile per impedire la realizzazione del ‘tubone’, l’assessore alla cultura di Colle, l’architetto Cristiano Bianchi, ha elaborato una proposta alternativa di centrale idroelettrica sull’Elsa da mettere su un eventuale tavolo di discussione con tutti i soggetti interessati. Una proposta tecnica alternativa non solo al tubone, ma anche alla via giudiziaria del ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale delle Acque. "Propongo una centrale idroelettrica alla steccaia di San Marziale, nella proprietà ex Maccari oggi del Comune – spiega – Il prelievo verrebbe fatto dal lato opposto rispetto al Callone Reale, l’acqua deviata in due ‘coclee’ (o ‘viti di Archimede’) parallele e poi resa al fiume subito alla base dello scivolo. Questa centrale produrrebbe meno energia elettrica del tubone, ma costerebbe molto meno, non squarcerebbe la città per chilometri, non esproprierebbe nessuno e, soprattutto, salverebbe il Parco Fluviale, le Gore e il futuro del turismo a Colle che, in termini di sviluppo economico, è una delle occasioni più grandi che ha oggi la nostra città proprio grazie al parco". Accanto a Bianchi, sul piano delle proposte alternative al tubone si pone anche Italia Nostra: "E’ oggi l’occasione di pensare a progetti idroelettrici rispettosi dell’ambiente e mi riferisco al recupero delle tre centraline della Ferriera, della Lisciata e di Ponte dell’Armi – afferma la presidente della sezione senese, Laura Comi –. Ci pensiamo oggi perché non è stato possibile prima, visto che il progetto del tubone è stato calato dall’alto".

Circa gli aspetti giudiziari della vicenda, il comitato civico Elsa Viva ha convocato per questa sera alle 21 un incontro pubblico nello ‘Spazio 847’ di via Oberdan, per un aggiornamento sulla sentenza

A.V.