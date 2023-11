Liceo Economico Sociale. Al via dal prossimo anno la sezione Rondine

L’Istituto Piccolomini in coprogettazione con Rondine Cittadella della Pace comunica che, per l’anno scolastico 20242025, verrà attivata la sezione Rondine a partire dalla classe prima del Liceo Economico Sociale, percorso sperimentale che porta il metodo Rondine in aula. Rondine è la Citta della Pace in provincia di Arezzo, che da anni forma giovani provenienti da zone di guerra facendoli diventare consapevoli e consentendogli di superare la logica del nemico e della contrapposizione. Caratteristica della sezione rondine è un consiglio di classe composto da docenti formati al metodo rondine e fortemente motivati. Il Metodo Rondine consiste in un percorso per la trasformazione dei conflitti, nel suo significato più esteso, applicando la sfida del cambiamento di prospettiva e promuovendo uno spirito di collaborazione che valorizza l’apprendimento e l’insegnamento.