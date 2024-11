Libro Aperto,. Anselmi ricorda. Malagodi

Sta uscendo il numero autunnale, 119, della serie nazionale di Libro Aperto, la rivista esclusivamente culturale diretta da Antonio Patuelli (nella foto) ed edita dalla omonima Fondazione senza scopo di lucro e frutto esclusivamente di volontariato. In questo volume, di grande formato, 248 pagine, diversi saggi di autori e tematiche toscane e umbre, in particolare di Pierluigi Barrotta sul falso patriottismo; di Giovanni Corradini sulle idee dei Costituenti su politica e giustizia, di Cosimo Ceccuti su Byron e il Risorgimento; di Raffaello Morelli sulla Cronologia del liberalismo; di Sandro Rogari su Prezzolini e "La Voce"; di Cristian Leone e Gerardo Nicolosi su Renato Morelli nell’Italia del secondo dopoguerra; di Pierluigi Visci sul 1974, le stragi, le ombre, gli infedeli.

Inoltre Luca Anselmi ricorda Giovanni Malagodi a centovent’anni dalla nascita, Aldo Giovanni Ricci scrive sul saggio di Guido Manacorda "Il Bolscevismo", Mario Ascheri scrive sul volume di Sabino Cassese "Varcare le frontiere. Una autobiografia intellettuale", Gian Biagio Furiozzi scrive sui saggi di Gianni Oliva "45 milioni di antifascisti. Il voltafaccia di una nazione che non ha fatto i conti con il Ventennio" e di Gaetano Pecora "Bertrand Russell. Tra liberalismo e socialismo", Alessia Patuelli su Tiziano Terzani e "Le parole ritrovate", Giorgio Amadei tratta del volume di Marino Biondi "Report", Elisa Martini scrive sul recente romanzo di Aura Cenni e Lorenzo Donati. Libro Aperto è diffuso esclusivamente in abbonamento: per informazioni tel. 0544.35549 anche fax - 0544.36871; e-mail [email protected], sito internet www.libroaperto.it