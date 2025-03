“Libere di essere“ questa sera al Pinsuti

"Libere di essere in quanto donne... Dalla disparità alla forza di essere".". L’appuntamento è per questa sera alle 21 al Teatro comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga, per l’iniziative nell’àmbito della giornata internazionale dei diritti delle donne.

Parteciperanno al dibattito Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena e sindaco di San Casciano dei Bagni, Donatella Cinelli Colombini, storica imprenditrice vitivinicola, ex assessore a Siena e antesignana delle iniziative legate al turismo del vino. Sul palco anche Enza De Fusco, vicequestore della Polizia di Stato direttrice del commissariato di Chiusi, Marzia Sandroni, direttrice facente funzioni della zona distretto Valdarno dell’Asl Toscana sud est. Modera l’incontro la giornalista Michela Berti caposervizio de La Nazione di Siena.

L’iniziativa conclude “Libere di essere”, il titolo unico che ha fatto da filo conduttore a tutti gli appuntamenti organizzati dai dieci Comuni della Valdichiana Senese nel mese di marzo e che "vuole essere – si precisa – un grido di battaglia al contrasto a ogni forma di violenza, alla libertà di essere nella normalità della vita di tutti i giorni, nelle azioni lavorative e personali, perché la libertà deve essere un diritto di tutte e di tutti".

E questo appuntamento metterà a confronto esperienze femminili in vari settori, anche tradizionalmente legati a figure maschili ma nei quali ogni barriera è stata abbattuta da tempo.