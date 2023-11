Lezioni di parto in acqua con ostetriche campane

L’Ostetricia fa scuola. Campostaggia è una punta di diamante a livello nazionale per il parto in acqua e in questi giorni tre ostetriche dell’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, realtà rilevante e di alta specialità, hanno visitato la struttura ospedaliera della Valdelsa. Le dottoresse Maria Rosaria Attianese, Francesca Corbisieri e Luciana Dello Russo, hanno seguito seminari e video con le colleghe di Campostaggia all’opera. "La nostra Azienda ospedaliera è uno dei riferimenti per il parto indolore della Regione Campania – hanno spiegato le ostetriche del Moscati – però l’intento ora è valorizzare sempre di più l’evento della nascita e così abbiamo deciso, con il nostro primario Elisiario Struzziero (promotore e capostipite di tale progetto), di organizzare una sorta di gemellaggio con Campostaggia per una formazione sul campo e per prendere visione dal vivo dei benefici dell’acqua, sia per la gestione del travaglio che del parto. Un’esperienza resa possibile grazie alle ostetriche di Poggibonsi, al primario Massimo Gabbanini, alla coordinatrice ostetrica Chiara Nencioni e al personale. Faremo di sicuro del nostro meglio per assistere tante mamme e bambini".