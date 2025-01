Lezione inaugurale di Giulia Vivi sulla storia globale della Palestina

Il 22 gennaio, alle 10.30, nell’aula magna Virginia Woolf si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Università per Stranieri. Dopo la relazione del rettore Tomaso Montanari interverranno la rappresentante degli studenti e delle studentesse Rachele Matteucci, la rappresentante del personale tecnico-amministrativo Giulia Vivi e la rappresentante dell’osservatorio per la precarietà Cecilia Valenti. La lezione inaugurale dal titolo 'I mille sicomori di Rafah. Per una storia globale della Palestina, umana e non umana' sarà tenuta da Paola Caridi (foto).

L’inaugurazione sarà accompagnata dalla musica dei BabelNova Orchestra.

"Quest’anno la lezione inaugurale dell’anno accademico – sottolinea il rettore Montanari – sarà tenuta da Paola Caridi. Il suo profilo di acuta osservatrice del mondo arabo, la sua caratura di giornalista, la sua qualità di scrittrice e la sua sensibilità culturale e morale sono perfetti per ispirare il lavoro della nostra comunità accademica. La sua lezione sarà sulla storia della Palestina".