Lezione di Flores sulle foibe aprirà il consiglio

Convocato in seduta straordinaria per venerdì 9 febbraio, in occasione del ’Giorno del Ricordo’, in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, il consiglio comunale. All’inizio della seduta l’intervento del professor Marcello Flores D’Arcais, docente di Storia comparata e Storia dei diritti umani all’Università di Siena (dove dirige anche il Master europeo in Human Rights and Genocide Studies), nonché ex assessore alla cultura, sul tema ’La memoria e la storia: la nostra responsabilità verso il passato’.

Dopo l’intervento del docente, i lavori del consiglio proseguiranno con la proposta di delibera in merito all’approvazione della variazione del regolamento ’Disposizione di salvaguardia per le aree di particolare interesse del territorio comunale ai sensi della Legge Regione Toscana codice del commercio’.

L’ordine del giorno dà poi spazio delle interrogazioni. La prima è quella della consigliera del Pd, Giulia Mazzarelli sulla fruibilità del campo sportivo Il Rastrello. Traffico in via Piccolomini, mensa universitaria in via Bandini e mostra dei reperti di San Casciano dei Bagni altri argomenti delle interrogazioni