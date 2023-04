Lezione di finanza a scuola Con giochi, quiz e tornei

L’educazione finanziaria insegnata ai ragazzi a scuola con quiz e tornei. Hanno imparato come risparmiare per comprarsi il motorino, come gestire al meglio la paghetta mensile e infine hanno disputato un torneo con in campo gli investimenti in borsa. Ha fatto tappa all’istituto Bandini di Siena il tour nelle scuole promosso dalla startup Edtech FunniFin, dal titolo ‘Perché è importante avere una buona educazione finanziaria fin da piccoli’.

Funnifin, che parla il linguaggio delle nuove generazioni, nasce dallo spirito imprenditoriale di due ventisettenni, Leonardo Capotosto e Lapo Nidiaci, ex compagni di studi all’ ESCP Business School, che hanno dato alla luce una App con giochi e quiz che permettono di aumentare punti e vincere premi e sconti, ma anche competizioni nazionali per mettersi alla prova attraverso le logiche dei ‘Fantasy game’ e creare la propria squadra in cui giocatori sono gli investimenti in borsa. Nei percorsi educativi ‘gamificati’ di Funnifin ci sono veri e propri contenuti di alfabetizzazione finanziaria.

Ne sono nate collaborazioni con istituti di credito: la prima con Tinaba, acronimo di ‘This is not a bank’, un’app fintech, partner di Banca Profilo dal 2015, che permette l’accesso ai servizi bancari tradizionali e a quelli di nuova generazione: conto, carta, scambio e condivisione di denaro, crowdfunding e acquisto, vendita e custodia di criptovalute. Tinaba, negli ultimi anni, ha intrapreso un percorso di educazione finanziaria attraverso la creazione del Blog e del canale YouTube ’Investiamo’, con risultati incredibili: il blog, dalla sua creazione, ha totalizzato quasi 1 milione e mezzo di visualizzazioni mentre il canale YouTube ha ottenuto più di 42.500 iscritti.

Durante l’incontro al Bandini sono state presentate le due iniziative lanciate da FunniFin e Tinaba: il modulo educativo ‘iniziare a investire’ e la lega ‘Tinaba’, un torneo creato sulla app di FunniFin dove gli studenti si potranno mettere alla prova per un mese, simulando investimenti in borsa. La App di FunniFin è disponibile gratuitamente. La startup FunniFin è stata supportata da FMps attraverso il primo bando Ikigai, rivolto a progetti ad alto impatto e che risolvono problemi significativi.