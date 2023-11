L’ex ministro Speranza ospite domani a Siena per parlare di salute

Il Pd provinciale raccoglie l’appello della segretaria Schlein e si unisce alla battaglia in difesa del diritto alla Salute con la grande iniziativa ’Mobilitiamoci per il diritto alla salute’ in programma domani alle 17.30 in Sala dei Mutilati. Sarà l’occasione per parlarne con il deputato del Pd Roberto Speranza, già ministro della Salute, e l’assessore regionale Simone Bezzini. Interverranno inoltre il segretario provinciale Pd Andrea Valenti, la vicesegretaria del Pd Toscana Stefania Lio e Marco Niccolai e Luca Rossi, rispettivamente delegati alla sanità per il Pd Toscana e il Pd Provincia di Siena.