L’evento Civetta e Giraffa alleate da 100 anni

"Ci troveremo all’Arco dei Rossi perché qui è nata l’alleanza fra la nostra Contrada e quella della Giraffa. L’incontro dei popoli avverrà sabato 7 ottobre in questo luogo, seguirà poi una sbandierata congiunta in piazza Tolomei, altrettanto sarà fatto una volta raggiunta piazza Provenzano", annuncia il priore della Civetta Andrea Bonacci. "Le alleanze contano e sono importanti – sottolinea il vicario generale di via delle Vergini Edoardo Giomi – perché sono tradizioni storiche da preservare e riflettono l’amicizia fra i popoli. Un traguardo, i cento anni di quella con la Civetta, che verrà reso indelebile anche dallo scambio di pergamene per ricordare questo momento. I giraffini stanno dando gli ultimi ritocchi", aggiunge.

Un secolo di amicizia, solidarietà e legami forti. Valori importanti di cui le Consorelle sono custodi e che si confermano in tanti gesti. Come quando, era l’Assunta 2014, c’era amarezza in via delle Vergini per l’esclusione del cavallo per un infortunio durante la terza prova. Ma il priore, all’epoca Laura Dinelli, invitò lo stesso a cena l’alleata (e vittoriosa con Brio ed Occolè) Civetta che per l’occasione modificò il Giro. Faceva molto freddo, sembrava autunno anche se era agosto, ma a tavola in 500 si visse un clima di amicizia e condivisione vera. "Un gesto bellissimo", sottolineò all’epoca l’onorando Riccardo Cerpi. Solo un flash su quanto sia sentita dai due popoli questa alleanza che, ricorda l’onorando Bonacci, nel corso del tempo ha visto fra gli anni ’70 e ’80 molti giraffini vestire la maglia del Cecco Angiolieri e viceversa. E quando la Giraffa vinse nel 1979 la cena della vittoria fu nei chiostri di San Francesco che è territorio giraffino. Un’alleanza nata nel lontano 1923 quando il priore Alessandro Bichi Ruspoli Forteguerri, che guidò il Castellare fino al 1930, acconsentì alla richiesta di via delle Vergini di poter apporre una propria bandiera all’Arco dei Rossi sul versante civettino. Tanto che fu messo un portabandiere doppio per consentire di esporle entrambe, cosa che avvenne fino all’inizio degli anni Settanta.

Civetta e Giraffa hanno ora deciso di scrivere un’altra bella pagina di storia delle rispettive Contrade organizzando l’evento per i cento anni. "Dopo le sbandierate, intorno alle 13.30, il pranzo che si svolgerà in strada, al confine, in via Sallustio Bandini. Saremo almeno 200 a tavola", conferma Giomi.

La.Valde.