Lettera a Schlein. Al via la raccolta delle firme

Lavori in corso per raccogliere la firme da allegare alla lettera con cui una parte degli iscritti al Pd di Siena intende chiedere alla segretaria nazionale Elly Schlein (foto) di rinviare il congresso, prorogando di fatto l’incarico del commissario Marco Sarracino. Due le candidature ammesse dalla commmisione elettorale presieduta da Livia Gabbricci: quella di Rossana Salluce, avvocato e presidente dell’associazione ’Donna chiama Donna’, e quella di Simone Vigni, ex segretario comunale. Entrambi stanno divulgando le rispettive linee programmatiche tra gli iscritti, tenendo d’occhio l’evoluzione della vicenda. Se Salluce sceglie la via del silenzio, Vigni invece interviene sulla richiesta di slittamento del congresso: "Noi siamo stati, siamo e saremo sempre per l’unità del Pd, ma non per il pensiero unico. Ben venga qualsiasi strumento che porti un’unità vera e approfondita sui temi". E ancora: "Non è nella nostra disponibilità influire sulla data del congresso, ma siamo pronti – è la conclusione – a farlo adesso così come a confrontarci ancora nei prossimi mesi".

Intanto trapelano indiscrezioni sulla futura riorganizzazione dei circoli: gli accorpamenti non saranno tutti quelli previsti in origine, in quanto pare che il commissario Sarracino abbia deciso di accogliere alcune segnalazioni provenienti dal territorio. In particolare sembra che sia stata individuata una sede per il circolo del Petriccio e che quindi questo non verrà coinvolto nel piano di riorganizzazione.

C.B.