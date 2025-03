’L’eterno scacco della traduzione’. Lezione di Susanna Basso

Martedì 18 marzo Susanna Basso terrà, alle 16.15 nella sede di Unistrasi in via Pispini 1, il seminario dal titolo ’L’eterno scacco della traduzione. Insegnamenti di un mestiere in perdita’. Il seminario coniugherà riflessione e pratica traduttive nell’intento di ragionare su quel che la traduttrice definisce "l’eterno scacco della traduzione", attingendo alla sua vasta ed eterogenea esperienza di traduzione letteraria dall’inglese. Susanna Basso ha vinto numerosi premi, ultimo dei quali il Premio Pavese sezione traduzione 2019; ha pubblicato il saggio ’Sul tradurre. Esperienze e divagazioni militanti’; fra gli autori da lei tradotti, Ian McEwan, Alice Munro, Kazuo Ishiguro, Julian Barnes, Elizabeth Strout, Martin Amis e Jane Austen. L’incontro, a cura del Centro Studi per la Traduzione CeST, sarà aperto dai saluti della direttrice del centro Giulia Marcucci e introdotto da Silvia Antosa.