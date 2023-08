L’estate sta finendo con Righeira In Fortezza concerto Superstar ’80

L’estate sta finendo e un anno se ne va, ma in Fortezza Medicea il Siena Summer Festival prosegue anche a settembre, e tanto per rimanere in tema con la strofa della celebre canzone, per martedì prossimo (5 settembre) è in programma il concerto ‘Superstar ’80’ proprio con Johnson Righeira e Ivana Spagna. L’estate senese torna quindi agli intramontabili e spensierati anni Ottanta, con due artisti che hanno sicuramente ricoperto un ruolo di primissimo piano in quel periodo, luminoso e coloratissimo, che sembra destinato a un eterno revival.

Dopo la separazione dall’altra metà del duo, Michael Righeira, Johnson ha deciso di riportare in concerto i vecchi successi, canzoni come ‘Vamos a la playa’ e ‘No tengo dinero’, due brani che proprio quest’anno compiono quarant’anni, fino all’intramontabile ‘L’estate sta finendo’, uscita nel 1985 e ripubblicata un paio di anni fa con Manfredi Simonetti in un nuovo remix.

Così, dopo aver fatto ballare anche Piazza San Giovanni, in occasione del Concertone del Primo Maggio, Johnson Righeira arriva quindi a Siena, sul palco dell’arena in Fortezza che nel corso dell’estate ha visto esibirsi tra gli altri Cristina D’Avena, i Nomadi e il Grupo Compay Segundo, che celebra il repertorio del compositore e musicista cubano scomparso vent’anni fa. L’altra protagonista della serata programmata in Fortezza per martedì sarà Ivana Spagna, con l’iconica chioma bionda lanciata a metà degli anni Ottanta da hit come ‘Easy Lady’, ‘Call Me’ e ‘Dance Dance Dance’ con la quale nel 1987 vinse la ventiquattresima edizione del Festivalbar, che partì proprio da Siena.

Per lei, nei decenni successivi tanti successi, a partire da ‘Gente come noi’, varie partecipazioni a Sanremo, ventuno album, collaborazioni a non finire, Dischi d’oro e di platino, telegatti, un’autobiografia, il reality show di Rai 2 Music Farm e nel 2010 anche una canzone per celebrare il triplete dell’Inter, di cui è grande tifosa. Ad accompagnare le due star della serata saranno gli Evolution80, un progetto fondato nel 2018 da Michele Siviero, titolare di Urania Corporation. L’inizio dello spettacolo è per le 21.30 e i biglietti possono essere acquistati sul sito ciaotickets.com (11 euro gli adulti, 6 euro i bambini sotto i dieci anni). Al termine del concerto, la serata proseguirà con il dj set di Arena Papillon e gli 80Febbre, sempre a tema revival anni Ottanta.

Riccardo Bruni