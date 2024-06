L’estate di Siena Jazz. Protagonisti internazionali tra seminari e concerti

Il nuovo passo di Siena Jazz si traduce in una imminente stagione di grandi eventi e di giovani talenti provenienti da tutto il mondo: il ’Sienajazz International Summer Workshop’ alla 54^ edizione, che si aprirà il 24 luglio (dedicato al fondatore Franco Caroni, scomparso a inizio anno), è stato presentato alla Regione Toscana, un nuovo impulso ber recepito dai vertici regionali, presenti con il vicepresidente del Consiglio Stefano Scaramelli e il consigliere Anna Paris, e sostenuto con nuovo vigore e grande voglia di fare dall’amministrazione comunale di Siena, in prima persona dal sindaco Nicoletta Fabio, che come ha detto il presidente di Siena Jazz Massimo Mazzini "ha saputo e voluto intervenire con una nuova governance con la partecipazione a un bando Pnnr che ha portato oltre un milione e seicentomila euro, nel segno di una nuova progettualità".

Non a caso era presente l’assessore Enrico Tucci, nel ribadire il sostegno a un fiore all’occhiello cittadino. Ed ecco l’originalità del progetto: docenti internazionali che di giorno insegnano ai 98 allievi, a numero chiuso, provenienti da tutto il mondo e che alla sera tornano a fare i musicisti per eventi unici, come ha messo in evidenza il direttore artistico Jacopo Guidi.

Dopo l’inizio il 24 luglio con ’Aspettando il seminario’, con il maestro Roberto Spadoni e la sua Composer Ensemble, si arriva alle grandi stelle come il sax alto di Miguel Zenon e la tromba di Avishai Cohen (25 luglio piazza Provenzano) e così via in una parata di big internazionali per un calendario che costella le piazze senesi: il 26 al Bastione San Domenico della Fortezza panorama mozzafiato e musica di Theo Bleckmann, Harmen Fraanje, Yumi Ito, Ben Van Gelder, Reiner Baas, Kanoa Mendenhall, Jeremy Dutton, e così via con altri grandi che sono per i giovani talenti una sorta di padri spirituali con cui finalmente suonare. Jason Palmer, Lage Lund, Joe Sanders, Ofri Nehemya, il 27 luglio ancora alla Fortezza, 31 luglio in piazza Provenzano Dan Kinzelman, Simone Graziano, Reiner Bass, Gabriele Evangelista, Stefano Tamborrino e Ben Val Gelder.

Si prosegue in un serrato omaggio alla città con eventi straordinari. Il primo agosto la fortezza ospita Philip Dizack, Francesco Bearzatti, Ethan Iverson, Jen Shyu, Fulvio Sigurtà, Miles Okazaki, Thomas Morgan e Dan Wess. Un crescendo senza interruzioni per arrivare al 6 agosto con la ’Closing Session Act’, grande chiusura alla Fortezza con la tromba e la conduzione di un gruppo di stelle da parte della magnifica tromba di Alex Sipiagin. E Siena torna capitale del miglior jazz di oggi.