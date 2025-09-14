L’estate di Giulia Cavani. Dal Valdimontone alla vetrina di bellezza: "Ho superato le paure"

Giulia Cavani, 22 anni senese e contradaiola del Valdimontone, da mesi al centro dell’attenzione cittadina, ormai da mesi per la partecipazione al concorso di Miss Italia, ormai molto legato alla città negli ultimi anni. Giulia è laureata in Biologia e sta affrontando il percorso magistrale in Biologia Molecolare presso l’Università degli Studi di Siena, ed inoltre dal 16 Agosto sta vivendo uno dei momenti più belli per una giovane senese ovvero quello del Palio vinto. Giulia ha vinto la fascia di Miss Granducato Toscana ed è arrivata 26esima alle semifinali

Giulia che esperienza è stata Miss Italia?

"Un’esperienza bellissima e soprattutto formativa perchè è stato un percorso di crescita- afferma la giovane senese- ho iniziato che ero ancora molto acerba, non sapevo camminare sui tacchi, non ero mai entrata in quel mondo ed ero anche insicura, soprattutto perchè pensavo non mi piacesse farmi giudicare dalle persone. Poi invece mi sono riscoperta soprattutto brava, cosa che non pensavo di essere, ed era diventata una cosa divertente. Dentro mi porto le bellissime persone che ho conosciuto, le ragazze che hanno vissuto questa bellissima esperienza insieme me con cui ho legato tanto e che a breve rivedrò, i membri dello staff che mi hanno trattato come una figlia e grazie ai quali sto imparando ad entrare in questo mondo. Mi ha lasciato un bellissimo ricordo e soprattutto la possibilità di superare la paura di fallire".

Che sensazione ha dato essere al centro dell’attenzione cittadina?

"Era una delle mie paure più grandi, l’ho vissuta bene da un lato perchè non pensavo ma da una parte tantissime persone mi sostenevano e speravano che arrivassi il più lontano possibile, dall’altra ovviamente c’era anche chi mi augurava il contrario, ma penso faccia parte del gioco in tutti gli ambiti".

Ofelia Passaponti, senese come te, un anno fa ha partecipato allo stesso concorso, vincendolo. Vi siete sentite?

"Ci ho parlato durante la fase regionale perchè è venuta ad una sfilata, sia poi alla fase nazionale a Numana. Ci ha dato tantissimi consigli".

Che obbiettivo si pone Giulia per il futuro?

"Giulia innanzitutto finirà gli studi, completando la laurea Magistrale. Sicuramente mi affaccerò a quel mondo, ma quello che ho capito è che posso essere più cose non solo quello. Se poi non va comunque ho altri piani, non voglio limitarmi".

Un’estate indimenticabile, partecipare a Miss Italia poi il 16 Agosto vincere il Palio?

"In contrada tutti mi sostenevano, è stato bellissimo. Mi ha fatto piacere che durante un cenino mi è arrivato un video dove tutti guardavano la finale di Miss Toscana al telefono, sono cose che fanno piacere".

Consiglieresti ad una giovane senese di fare questo percorso?

"Si assolutamente, è veramente un percorso bellissimo. So che può essere difficile iniziare, perchè può essere anche un calo di autostima se non arrivi, ma va presa come un gioco, come un concorso. Comunque un percorso impegnativo, perchè ci sono tante sfilate in tanti posti diversi".