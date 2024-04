L’Estate della Chigiana. Cento eventi in musica con 8 concerti sinfonici e 5 spettacoli d’opera

Un’altra estate di grande musica, per Siena. L’Accademia Chigiana ha presentato al Teatro della Scala la decima edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, un lungo viaggio musicale attraverso una straordinaria molteplicità di forme, dai grandi classici fino alle nuove frontiere sonore. Dal 5 luglio al 2 settembre, la città e il territorio di Siena ospiteranno oltre 100 eventi, 8 grandi concerti sinfonici, 2 grandi concerti open air in Piazza del Campo, 5 spettacoli d’opera, con 8 prime esecuzioni assolute. Oltre 800 gli interpreti musicali coinvolti, 31 corsi di alto perfezionamento, 7 laboratori di produzione, 8 formazioni in residenza.

Sono questi i numeri di ‘Tracce’, titolo scelto per questa edizione del festival che si affianca alla 93esima edizione dei Corsi estivi chigiani di alto perfezionamento. "Con il titolo ‘Tracce’ – dichiara Nicola Sani, direttore artistico – abbiamo voluto sottolineare il senso del percorso di questi dieci anni, determinanti per sviluppare, in riferimento al contesto internazionale, una nuova formula di Festival sostenibile e vincente che ha integrato, per la prima volta nel nostro Paese, l’alta formazione e l’attività di sostegno all’avvio alla carriera dei futuri protagonisti del concertismo internazionale". "Una nuova stagione concertistica – ha spiegato il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio – che vedrà protagonista la nostra città con spettacoli dal vivo unici. Piazza del Campo ancora volta palcoscenico a cielo aperto nel nome della grande musica. Comune e Chigiana insieme offriranno alla città un ricco programma di eventi e appuntamenti imperdibili". "Anche per il 2024 – commenta Angelo Armiento, direttore amministrativo della Chigiana – prosegue l’impegno dell’accademia per favorire la massima accessibilità ai tanti concerti che si terranno nei luoghi più suggestivi di Siena e del suo territorio, a beneficio di tutti gli appassionati della grande musica ma con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Lo stesso vale anche per i corsi estivi e per i giovani talenti che ogni anno arrivano a Siena da oltre cinquanta paesi del mondo".

Il concerto inaugurale è in programma il 5 luglio al Teatro dei Rinnovati, con il celebre violinista Ilya Gringolts, docente di violino alla Chigiana Summer Academy dal 2021, che eseguirà uno dei capolavori assoluti di György Ligeti: il Concerto per violino e orchestra. Assieme a Gringolts suonerà l’Orchestra della Toscana, diretta da Marco Angius. Saranno eseguiti anche capolavori di Giacinto Scelsi e di Béla Bartók.

Riccardo Bruni