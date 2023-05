Leocorno, è qui la festa: pranzo per 500 con Tittia alle Logge del Papa

Siena, 21 maggio 2023 - «Frammenti di felicità», li definisce Laura Ortensi. Oppure «un album di famiglia dove metti i compleanni, le feste con gli amici, le ricorrenze più importanti. I momenti che non vuoi perdere e fissare per sempre nella storia della tua vita. Per creare questo racconto non ci siamo dovuti inventare niente, abbiamo solo dato spazio ai ricordi e alle emozioni di tutti i lecaioli», si legge nella presentazione di ’Time to celebrate’.

Ossia il Numero unico bis per la vittoria dell’Assunta con Tittia e Violenta da Clodia realizzato da Pantaneto in occasione della conclusione dei festeggiamenti. In copertina il priore Alessandro Mariotti e il capitano Massimo Bari in due curiose espressioni. Di stupore e perplessità. Come a dire: abbiamo vinto davvero? Presentato ieri dal vicario Ortensi nell’oratorio, pieno di lecaioli come accaduto per ogni iniziativa organizzata dopo il successo, è l’evento che precede il pranzo del piatto di oggi alle Logge del Papa.

«Saremo in 500 – spiega a margine il priore –, con noi anche Tittia. I tavoli sono già stati allestiti, l’unica preoccupazione è la pioggia. Sembra che possa esserci una tregua quando saremo a tavola». Così è stato. Terminato il pranzo tutti insieme a riassaporare le emozioni della vittoria dopo 15 anni guardando in Contrada il video realizzato da Michele Iovine e Oriana Bottini custodito in una chiavetta usb allegata al Numero unico bis. Erano stati loro a candidarsi, se il sogno si fosse realizzato, a fare un collage (e non solo) di momenti indimenticabili. «Il Palio è stato raccontato con gli occhi dei protagonisti, facendo interviste al fantino e ai dirigenti, portandoci dentro quei giorni in modo originale», spiega Ortensi.

Un assaggio di pochi secondi arriva subito. Quanto a ’Time to celebrate’, è nato con gli scatti e i selfie fatti con i cellulari che la commissione ha invitato i lecaioli ad inviare con la ’scusa’ di ampliare l’archivio. Sono stati selezionati fino ad arrivare a 710 foto per trovare facce buffe, spontanee e tanto sorridenti. E se nel Numero Unico il filo conduttore del racconto erano le citazioni di autori famosi, in questo caso la migliore didascalia ad ogni foto non potevano che essere le frasi, i commenti, le emozioni che i contradaioli hanno lasciato sui propri social in questi mesi. Ortensi conclude con le parole di Alda Merini:«Devo liberarmi del tempo e vivere il presente giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante». Quello della vittoria al Leocorno non lo toglie più nessuno. «E il 9 giugno – aggiunge il priore – cena del territorio nel cortile dell’Università con la consegna dell’asta»