L’Emiro e le star Tornano i turisti da copertina

Pino Di Blasio

Mentre il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, cerca di tappare la falla della sua campagna sulla Venere ’influencer’, con gli strafalcioni sulle traduzioni e i video girati in Slovenia sulle bellezze dell’Italia, le Terre di Siena si preparano a vivere l’ennesima bella stagione. Solo per restare all’ultimo ponte, a Cetona sono stati avvistati l’Emiro del Qatar, al-Thani, e la sua splendida consorte, che stanno meditando di comprare la villa che fu di Valentino, in vendita per 12 milioni di euro. Lo stesso giorno erano a Cetona gli ex reali del Belgio, Alberto e Paola. Sempre dalla provincia ha postato una foto Milly Alcock, la regina Rhaenyra Targaryen di ’House of the Dragon’. E siamo solo a fine aprile.