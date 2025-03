Legge di bilancio, Pagni al Pd: "Nessun taglio dei servizi"

I tagli del Governo nei trasferimenti agli enti locali e l’allarme per i servizi sono stati oggetti dell’interrogazione del Pd, illustrata dalla capogruppo Giulia Mazzarelli. L’assessore al Bilancio, Riccardo Pagni, ha spiegato: "Sul piano tecnico la Legge di bilancio 2025 non impone tagli diretti alle risorse statali destinate ai Comuni, ma prevede l’obbligo di accantonamento di parte delle risorse correnti per il 2025-2029. Al termine del 2029, qualora gli enti locali rispettino il patto di stabilità annuale, le somme accantonate dovranno essere utilizzate per investimenti e non per la spesa corrente. Si tratta quindi di una misura cautelativa che mira a incentivare gli enti locali a destinare le proprie risorse a interventi strutturali piuttosto che a spese non essenziali". Poi l’analisi politica: "L’interrogazione si inserisce in un contesto più ampio che riguarda la gestione della spesa pubblica nazionale e il rispetto dei vincoli europei. Il Governo ha adottato questa misura per garantire la sostenibilità del bilancio statale e prevenire il rischio di recessione". E ancora: "Il Comune assicura che le proprie scelte di bilancio consentiranno di garantire la continuità dei servizi essenziali. Le opere programmate non subiranno variazioni sostanziali, così come le risorse per il settore sociale, che restano una priorità. Le eventuali razionalizzazione della spesa saranno orientate verso settori con minori necessità o su attività non fondamentali nell’immediato".