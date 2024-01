Lealtà sportiva: lezione alla Pieraccini

Protagonisti gli alunni della primaria Gaetano Pieraccini, nell’incontro voluto dalla Us Poggibonsi e da Poggibonsi Women per il progetto in ambito scolastico dedicato alla lealtà nelle competizioni sportive. Insieme con le insegnanti, gli allievi di una quarta del plesso di via Alessandro Volta (parte integrante dell’Istituto comprensivo 2 di Poggibonsi diretto da Maresa Magini) hanno mostrato interesse e partecipazione, rivolgendo domande sull’argomento, sempre attuale, a Giulia Milanesi, addetta alla Comunicazione della Us Poggibonsi, ad Andrea Agresti, responsabile marketing del sodalizio di viale Marconi, e al direttore generale Giacomo Guidi. In aula anche portiere dei Leoni, Francesco Pacini (nella foto), che ha poi firmato i calendari giallorossi donati nell’occasione alla classe della Pieraccini, oltre a un astuccio e a biglietti omaggio per lo stadio per le partite dei Leoni. Un’esperienza pilota in previsione di ulteriori tappe del percorso, voluto nel suo complesso dalle realtà calcistiche che compongono l’universo giallorosso. La ‘lezione’, dedicata ai valori dello sport, sarà poi ripetuta con altri gruppi negli ambienti didattici locali.