’Le volpi’, quelle scene di corruzione specchio di un Paese dai troppi vizi

Al Ciro Pinsuti di Sinalunga va in scena ‘Le Volpi’ con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato. Oggi alle 21.15 lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci (CapoTrave) porterà in scena il tema della corruzione, in un’analisi profonda del sottosuolo sociale della provincia italiana, che diventa metafora del Paese intero.

La vicenda si svolge tutta in una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolata domenica di agosto, quando si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. Si confessano legittimi appetiti e interessi naturali, si stringono e si sciolgono accordi, si regola la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi.

E il microcosmo della provincia diventa luogo universale, capace di raccontare un intero Paese con i suoi vizi antichi e la sua capacità di auto assolversi ogni volta. Costumi di Marina Schindelr, per la regia di Luca Ricci. Una produzione Infinito Srl.

Il prossimo appuntamento con la stagione di prosa di Sinalunga è in programma per domenica 2 febbraio con ‘Le mille e una bruna’ di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci.

R.B.