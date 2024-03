Le visite al cantiere del Buongoverno. Sul ponteggio dell’Allegoria di Lorenzetti

Tornano le visite guidate al cantiere del Buongoverno nella settimana di Pasqua. Il ciclo dell’Allegoria ed Effetti del Buono e Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti torna visitabile, all’interno della sala della Pace del Museo Civico, da domani al 4 aprile, con prenotazioni già scattate e acquisto del bigiletto possibile anche on line e telefonicamente. Il ciclo è oggetto dall’aprile 2022 di un un complesso progetto di intervento condotto dal Comune con la Soprintendenza Archeologia, che, dopo una preliminare fase diagnostica è entrato nella fase operativa propedeutica alle operazioni di restauro. Nel corso delle pause delle lavorazioni è possibile per il pubblico accedere al ponteggio che consente una visione a 360 gradi dell’intero ciclo. La visita, articolata per piccoli gruppi con visita guidata, si presenta come un’occasione unica e immersiva che consente per un periodo limitato al visitatore di osservare da un punto di vista privilegiato gli affreschi nella loro variegata ricchezza di dettagli. Sono previsti 6 turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica: alle 10.30; 11.15; 12; 14.45; alle 15.30 e 16.15. Ogni turno di visita sarà per massimo 9 persone, con durata di 30 minuti.