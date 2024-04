Le tentazioni di Odisseo. Ad ognuno il proprio viaggio

Avete mai avuto delle tentazioni nella vostra vita?

Scommetto di sì! Come il famoso Odisseo nel suo viaggio, anche noi dobbiamo superare difficili prove, naufragi e mostri non reali ma metaforici, quindi altrettanto spaventosi quanto quelli del famoso acheo che, astuto e curioso, supera ostacoli senza arrendersi mai.

In una delle sue tappe, si trova a dover affrontare una delle prove più difficili: quella delle malvagie Sirene, il cui intento era quello di far cadere in tentazione i marinai che passavano per la loro isola. Con lo stratagemma della cera, Odisseo riesce a salvare la vita dei propri compagni ma lui, che invece non si vuole tappare le orecchie proprio per poter sentire il canto delle Sirene, si trova a dover affrontare la sfida più grossa, cioè quella di resistere alla voglia di cambiare rotta, di abbandonare l’obiettivo, di lasciar perdere il suo ritorno a casa.

Come Odisseo, anche noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere a scuola come nello sport e nelle nostre attività e spesso ci capita di voler cambiare direzione, di lasciar perdere, di non impegnarci perché…ci fa fatica.

Come Odisseo è arrivato ad Itaca, raggiungendo il suo obiettivo, nonostante le proprie difficoltà e le paure, anche noi dobbiamo rimboccarci le maniche, anche se siamo tutti diversi, tirare un sospiro e andare avanti, per raggiungere i nostri obiettivi.

Impegno, costanza e voglia di continuare sono fondamentali per continuare il nostro percorso.

A volte noi ragazzi, per la paura di sentirci giudicati, ci nascondiamo dietro alle nostre insicurezze, dimenticandoci che il lavoro di squadra e la fiducia nei confronti degli altri sono elementi fondamentali per la nostra crescita.

Odisseo per vincere queste difficoltà si fida di Euriloco, uno dei suoi compagni più fedeli; stessa cosa dovremmo fare noi, rendendoci conto di chi ci vuole bene veramente.

Secondo noi, la curiosità ci spinge a conoscere il mondo al di fuori della nostra sfera personale, assumendoci dei rischi come Odisseo durante il suo avventuroso viaggio.

Questo viaggio, avvenuto migliaia di anni fa, ancora oggi ha tanto da insegnarci, perché la nostra crescita è anch’essa un viaggio pieno di sfide, pericoli e avventure.

Per questo noi vi diciamo: "Nella vostra vita ci saranno valanghe di tentazioni e insicurezze, ma siate pronti a tutto per inseguire i vostri sogni".