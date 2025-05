Le stagioni del turismo. Valdichiana e Valdorcia, il 2024 è stato positivo

La Valdichiana senese si conferma, in linea generale, un territorio particolarmente apprezzato dai turisti anche se non tutti i paesi hanno vissuto un 2024 con il segno positivo. I dati (provvisori) sulla movimentazione turistica riferita al 2024 pubblicata dal Comune di Siena ci dicono che l’ambito Valdichiana ha totalizzato 552.239 arrivi (+4,01%) e circa 1,3 milioni di presenze (+1,81%) nei dodici mesi dell’anno (tra strutture alberghiere ed extralberghiere), una crescita trainata dagli stranieri in aumento a doppia cifra (+15,36% gli arrivi e +10,05% le presenze) a differenza degli italiani che hanno registrato un calo (-6,55% le presenze e -8,08% gli arrivi).

Molto bene l’ambito Valdorcia con 322.386 arrivi (+8,57%) e 798.657 presenze (+5,32%). Guardando ad alcuni centri rappresentativi, Montepulciano continua il suo boom turistico con oltre 164mila arrivi (+7,9%) e 391.822 presenze (+5,22%) a cui ha contribuito la crescita dei flussi in arrivo da altri Paesi. Anche Chianciano Terme, che rimane fondamentale grazie alle sue numerose strutture ricettive, vede incrementare gli arrivi che toccano quota 234.201 (+3,61) ma non le presenze che sono 476.508 (-2,2%): in rialzo la quota dei visitatori stranieri in calo quella italiana tanto per arrivi che per partenze.

Pienza, la perla della Valdorcia, continua a mantenere il suo forte appeal con 86.952 arrivi nel 2024 (+10,43%) e 207.692 presenze (+4,01%) e va forte anche San Quirico che mostra numeri ancora più alti grazie a 94.326 arrivi (+7,1%) e 233.528 presenze (+6,44%). In territorio positivo, restando in Valdorcia, anche Montalcino, altro nome che affascina i turisti: 103.414 gli arrivi (+7,8%) e 252.061 le presenze (+4,9%).

Tornando in Valdichiana, molto buono il dato di Sinalunga, uno dei centri economici di riferimento e che sta progredendo come destinazione turistica: 24.130 arrivi (+11,79%) e 65.997 presenze (+11,01%) con italiani e stranieri in crescita.

Lo stesso si può dire di Torrita di Siena (15.743 arrivi e 53.721 presenze con un balzo a doppia cifra) mentre hanno numeri in calo, rispetto al 2023, Sarteano, San Casciano dei Bagni e Chiusi. Nell’ambito Valdichiana le strutture alberghiere contano 336.248 arrivi (-1,07%) e 639.886 presenze (-2,77%), il calo degli italiani è compensato dall’importante presenza straniera. Trend positivo tanto in arrivi (215.991, +8,96%) che in presenze (687.115, +6,49%) per le strutture extra-alberghiere. Con oltre 2,4 milioni di arrivi (+4,81%) e superati i 6,3 milioni di presenze (+3,65), la provincia di Siena si conferma una zona fertile per il turismo.