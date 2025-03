Le sfide della sicurezza sul territorio: "Il Governo ha aumentato gli organici"

Si è svolto ad Ampugnano il dibattito sulla sicurezza e sulla prevenzione dei reati organizzato dal locale circolo FdI. Il responsabile del dipartimento sicurezza del partito, Mauro Marruganti, ha evidenziato come "il Governo stia facendo la sua parte avendo di recente assegnato, proprio in quel territorio, nuove unità alle Stazioni Carabinieri ma che il ruolo dell’amministrazione comunale non può essere secondario". Gli organici della Polizia municipale, sia presi singolarmente per il Comune di Sovicille che per l’Unione dei Comuni della Val di Merse, ha detto Marruganti, "sono molto inferiori a quello che prevedono le normative. Quindi bisogna investire sulle assunzioni, destinare anche la Polizia municipale al controllo del territorio e non soltanto al tutor di Iesa che sicuramente “fa cassa” ma non previene reati. Infine – ha concluso Marruganti – il ruolo delle telecamere comunali è di fondamentale importanza nella prevenzione e repressione dei reati ma, anche in quel caso, delle circa 40 telecamere funzionanti sul territorio, soltanto 6 sono dotate di lettore ottico delle targhe delle autovetture. Il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nei boschi di Orgia, Tegoia è un altro crimine molto pericoloso che va contrastato perché attira in loco soggetti disperati provenienti da tutta la provincia con aumento di furti per l’approvvigionamento della droga".

Sono state quindi ascoltate alcune parti offese che hanno raccontato di furti nelle le loro abitazioni. Piero Di Lorenzo, delegato della Fsp Polizia di Stato, ha illustrato come, "a differenza di quanto avviene nel capoluogo di provincia dove i reati predatori sono in diminuzione – si legge nella nota –, in molti altri comuni si registrano aumenti rilevanti di furti in abitazioni e truffe soprattutto in danno di anziani e in particolare un aumento sensibile a Sovicille nel 2024 rispetto al dato del 2023 che era già molto alto".

Infine Francesco Michelotti, deputato FdI, ha chiuso il dibattito riferendo "di quanto abbia fatto il Governo aumentando gli organici delle forze di polizia, intervenendo sull’aumento delle pene per chi commette truffe soprattutto in danno di anziani e dell’utilità, anche per quel territorio di quanto disposto dal pacchetto sicurezza già approvato alla Camera ed in discussione al Senato, provvedimento fortemente voluto dal Governo Meloni".