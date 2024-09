Le scelte di mister Magrini. In porta l’under Tirelli. Ballottaggio Candido-Boccardi Le probabili formazioni di San Donato Tavarnelle-Siena per la prima giornata di Serie D, con dettagli su giocatori, panchina e stadio. Biglietti in vendita a 15 euro, ridotti a 10 per over 65 e giovani. Arbitro e orario della partita inclusi.