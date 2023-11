Le raffiche fanno volare lastre di metallo dal tetto

Finale della cinquantesima edizione del Crastatone a Piancastagnaio a Piancastagnaio con pioggia, grande vento e l’intervento dei Vigili del fuoco di Piancastagnaio per un grave danno nel condominio in viale Antonio Gramsci, a ridosso dei giardini pubblici del paese. Un’incidente che fortunatamente non ha provocato danni alle persone che in questi giorni hanno affollato le vie del centro storico e soprattutto il lungo viale, importantissimo snodo di accesso al centro storico del paese e la parte nuova con importanti servizi pubblici come scuole, banche e ufficio postale, ambulatori medici e residenza comunale.

L’evento si è verificato intorno all 2,30 della notte tra sabato e domenica. Un’intera copertura in lastre di ferro che facevano da copertura al tetto di un’abitazione (attico ultimo piano) si è staccata accartocciandosi su sé stessa. Numerosi pezzi sono caduti nel vialetto di accesso al condominio. Divelta l’inferriata che separa l’edificio dai giardini pubblici e rovinata la vetrina di un bar che si trova nei locali del condominio. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per rimuovere le lastre metalliche del tetto. L’area di accesso alla zona è stata transennata anche perché in questi giorni i giardini pubblici hanno ospitato le bancarelle del Crastatone.