Le professioni al femminile nell’Arma: parlano i protagonisti

Conferenza organizzata dal Soroptimist International Club Siena in collaborazione con la Provincia ed il comando provinciale dei carabinieri lunedì pomeriggio nella sala dell’Aurora. Un’iniziativa nell’ambito delle iniziative legate al superamento degli stereotipi di genere in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne. "Le professioni al femminile nell’Arma", il tema trattato che ha visto gli interventi della presidente del Soroptimist Anastasia Sardo, di Agnese Carletti,l presidente della Provincia, del comandante provinciale dell’Arma Angelo Pitocco della comandante del Gruppo carabinieri forestali di Siena Alessandra Baldassarri. Pitocco si è soffermato sulla parte legislativa che ad inizio anni duemila ha sancito l’entrata effettiva delle donne nelle forze armate e, quindi, nell’Arma ricordando il progetto ’Una stanza tutta per sé’ che consiste in un locale protetto per l’audizione e la verbalizzazione da parte degli inquirenti, dove le donne che hanno subito violenze vengono aiutate a superare la terribile fatica della denuncia e la paura delle ritorsioni. Baldassarri ha improntato il suo intervento sulla struttura del comando carabinieri forestali nonché sulla sua personale esperienza quale tra le prime donne ufficiale superiore delle forze armate.