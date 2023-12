Le piazze del Capodanno. Dalla festa etrusca a Chiusi al falò acceso a Pienza

Deve ancora arrivare il Natale ma ovviamente un pensiero, piccolo o grande che sia, è rivolto anche al Capodanno. Le opzioni, generalmente, non si discostano mai dalla tradizione tra un cenone a casa con la famiglia e gli amici, oppure in direzione del ristorante per tutti coloro che non amano cucinare e rimettere a posto l’appartamento in un orario dove a farsi sentire è la stanchezza.

Ma se i sapori saranno protagonisti, nella notte più lunga che ci accompagnerà al 2024 facendoci vivere le prime emozioni del nuovo anno, un ruolo non secondario lo ha il divertimento che trova un luogo ideale anche nelle belle piazze della Valdichiana. E proprio in quest’area già sono state comunicate le prime iniziative per stare insieme e celebrare uno dei momenti più attesi.

A Pienza l’attiva Proloco promuove il classico appuntamento che ogni anno richiama sempre tante persone con il falò, la musica che fa ballare la piazza e, a mezzanotte, coriandoli e fontane di luce. Pienza che è molto attiva anche in questi giorni con una serie di iniziative tra cui il famoso "Gioco del Panforte", dal 26 dicembre alle Logge del Palazzo Comunale, e un contest dove, scattando e inviando un selfie di un bacio nella panchina di via del Bacio, si può vincere un soggiorno di una notte per due persone. Non può mancare, a Montepulciano, la festa dell’ultimo dell’anno in Piazza Grande che in questo periodo è popolata di tanti turisti. Si parte alle 18 con il dj set e, dopo il cenone, il concerto con la voce di Cecilia Quadrenni e la Ballantine Band e il dj set per continuare a dare il benvenuto al 2024. Da Montepulciano a Chiusi dove torna il "Capodanno etrusco" con la pira in Piazza Duomo, il dj set e il coinvolgimento di tre bar della zona per una serata tra sapori e ballo nel cuore del centro storico. Valdichiana ma anche Valdorcia con Radicofani che propone musica live e dj set in Piazza San Pietro ma con un allestimento di una struttura coperta in caso di pioggia. Numerosi in Valdichiana anche i ristoranti che si stanno preparando con un menù ricco e per tutti i palati, nel segno delle ricette territoriali ma anche di qualcosa di nuovo. E anche per chi si trova in vacanza da queste parti tra presepi, eventi, musica e tradizioni, che spesso vedono in prima fila le associazioni locali, le occasioni per vivere dei giorni spensierati e sereni ci sono tutte.

Luca Stefanucci