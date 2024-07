Le nozze nel Castello. Vaporidis sposa Alì

’Un castello incastonato nelle colline del Chianti’. Recita così la descrizione, nel sito internet, dello splendido castello di Montalto, nel territorio di Castelnuovo Berardenga, dove si sono sposati Nicolas Vaporidis e Alì Rinaldo. Un nuovo matrimonio vip in Toscana, avvenuto questa volta in forma privata, dopo quelli da rotocalco tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Cecilia Rodridguez e Ignazio Moser, Federico Chiesa e Lucia Bramani.

A rompere il silenzio sulla cerimonia sono stati gli invitati – tante le celebrità, tra cui Edoardo Tavassi (conosciuto da Vaporidis all’Isola dei Famosi, che ha vinto nell’edizione 2022) e la compagna Micol Incorvaia, sorella della neo-sposa Clizia – che hanno postato foto e video su Instagram e gli altri social.

L’attore, che da tempo ha sospeso la sua attività nel cinema e da tre anni vive in Inghilterra, è celebre per la sua partecipazione da protagonista a ’Notte prima degli esami’, film dal titolo ispirato al successo di Antonello Venditti, che Vaporidis ha cantato nel corso della serata, come dimostrano i video circolati sui social.

La cerimonia si è svolta all’aperto nel castello. Dopo la cerimonia, tra l’altro, Vaporidis ha appunto cantato ’Notte prima degli esami’, accompagnato nell’esibizione del brano l’amico e attore Eros Galbiati, che nel film interpreta il ruolo di Riccardo, uno dei migliori amici del protagonista.