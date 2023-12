‘Le mura di Siena city trail’. Oltre 350 atleti e appassionati alla scoperta del centro storico

Sudore, ma anche entusiasmo e ammirazione per la bellezza del tracciato tra i circa 350 partecipanti a ‘Le mura di Siena city trail’, la corsa nel centro storico organizzata dal Comune e Siena Runners. "La giornata di sole ci ha aiutato, ma correre dentro Siena è sempre bello; sono rimasti tutti entusiasti sia del tracciato che della città – ha dichiarato Roberto Amaddii, presidente di Siena Runners –. In molti sono venuti da fuori, abbiamo avuto una bella partecipazione di atleti sia dal Fiorentino sia dall’Umbria. Già il nome ‘Siena’ attrae, poi correre in questo tipo di gara, in questo territorio, passando dalle mura di Siena, la valle di Follonica, l’Oliveta della Chiocciola è un’occasione imperdibile". Un’edizione che ha contato circa 220 partecipanti al percorso competitivo. A salire sul podio sono stati Alberto Mosca (che si era già guadagnato l’edizione del 2017), Giacomo Ganci e Alexander Thomson. Per le donne invece si è aggiudicata il primo posto Lorena Piastra, seguita da Benedetta Meni e Daniela Marchetti. "I partecipanti anche ai percorsi non agonistici si sono detti soddisfatti d’aver visto luoghi particolari, hanno partecipato ad esempio senesi che non conoscevano i percorsi spagnoli – ha detto Duccio Nello Peccanti, presidente dell’associazione ’Le Mura’, che ha patrocinato l’evento –. La corsa è un momento di valorizzazione di questi ambienti attraverso la loro fruizione, negli anni vorremmo che le due cose proseguissero parallelamente".

Eleonora Rosi